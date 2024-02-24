Maduro, Bakan Fidan’ı kabul etti! İşte ele alınan konular

Öte yandan, görüşmede, enerji alanındaki ilişkiler de ele alındı.

"CESARETİ VE FİLİSTİN HALKI İÇİN DOĞRULUĞU SAVUNMASI HAYRANLIK VERİCİ"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da iki ülke ilişkilerinin ilerlemeye devam ettiğini belirterek, bu ziyaretin Türkiye-Venezuela arasındaki işbirliğine büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici." ifadelerini kullandı.