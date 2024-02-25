4 ilde eş zamanlı KAFES-47 operasyonu! ’Çakar’ suç örgütü çökertildi

genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi" ifadelerine yer verdi.