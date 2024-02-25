Video Yaşam KAFES-47 Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı | Video
KAFES-47 Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı | Video

KAFES-47 Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı | Video

25.02.2024 | 09:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-47’ Operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında "Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak 'Tefecilik' suçunu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de işyerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek 'Yağma Suçunu' işledikleri, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

KAFES-47 Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı | Video 01:37
KAFES-47 Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2024 | 09:09
Kuşadası’nda 2 motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 01:53
Kuşadası'nda 2 motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 25.02.2024 | 08:25
Arkadaşının kafasını kesip sokağa atan şüpheliden kan donduran ifade | Video 03:13
Arkadaşının kafasını kesip sokağa atan şüpheliden kan donduran ifade | Video 25.02.2024 | 08:25
İzmir’de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı | Video 00:42
İzmir'de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı | Video 25.02.2024 | 08:25
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video 00:50
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video 24.02.2024 | 16:14
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video 03:43
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video 24.02.2024 | 15:47
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:46
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 24.02.2024 | 14:24
Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 00:32
Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 24.02.2024 | 13:50
Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video 00:43
Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video 24.02.2024 | 13:27
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:55
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.02.2024 | 12:38
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video 07:49
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2024 | 12:25
Küçükçekmece’de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 03:08
Küçükçekmece'de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 24.02.2024 | 12:29
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:44
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı | Video 24.02.2024 | 12:30
Maltepe’de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:26
Maltepe'de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 24.02.2024 | 11:27
Adana’da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı | Video 01:07
Adana’da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı | Video 24.02.2024 | 11:04
Gemlik’teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:29
Gemlik'teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.02.2024 | 10:39
Jandarmadan nefes kesen ’Narkoçelik’ operasyonu | Video 01:31
Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu | Video 24.02.2024 | 10:38
4 ilde 22 milyon lira değerinde 7 lüks otomobile el konuldu | Video 05:48
4 ilde 22 milyon lira değerinde 7 lüks otomobile el konuldu | Video 24.02.2024 | 10:32
Polisi görünce geri vites yapan sürücü böyle yakalandı! 117 promil alkollü çıktı | Video 02:58
Polisi görünce geri vites yapan sürücü böyle yakalandı! 117 promil alkollü çıktı | Video 24.02.2024 | 10:32
Karlı kaplı Beytüşşebap’ta menderesler böyle görüntülendi | Video 04:10
Karlı kaplı Beytüşşebap'ta menderesler böyle görüntülendi | Video 24.02.2024 | 09:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA