Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



"Adana'yı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotifi olarak görüyoruz. Vakur duruşuna meftun olduğumuz Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak.

Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı.

Geçen seçimlerde aldığımız yüzde 45 civarındaki oy oranı. Adana ile aramızdaki güçl sevgi bağını yansıtmaktan çok uzak. Biz bunu arzu ettiğimiz seviyeye taşımak istiyoruz. 31 Mart'ı bunun için fırsat olarak görüyoruz. Adana 31 Mart'ta sandıkları patlatarak rekor kıracaktır.

"CHP KİRLİ İTTİFAKLARLA DEM'LENİYOR"

CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyoruz. Birbirleriyle uğraşmaktan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların 3-5 laf dışında ülkenin herhangi bir derdiyle dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, orada yaşayan insanlarımızın sıkıntısını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü yok. Bunlar yalancı. Daha kendilerine hayrı olmayanların memleketine hayrı dokunması mümkün mü?

Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözetmeyenlerin Adana'nın sorunlarıyla ilgilenebilir mi? Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, hazırız, kararlıyız diyoruz, onlar ise kirli ittifaklarla DEM'leniyor. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar.

"MİLLET VE TARİH NEZDİNDE HESAP VERECEK"

Mesele sadece kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesidir. CHP muhalefet sömürüsüyle millet ve tarih nezdinde hesap verecektir."



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