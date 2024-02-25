Video Haber Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar | Video

25.02.2024 | 16:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapan CHP'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, hazırız, kararlıyız diyoruz, onlar ise kirli ittifaklarla DEM'leniyor. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. CHP muhalefet sömürüsüyle millet ve tarih nezdinde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

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