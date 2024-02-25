Yerel seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sivaslılar Buluşması etkinliğine katıldı. Daha sonra seçim otobüsüyle Yenidoğan Mahallesi'nde gezerek seçmenlere seslenen Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti. Kurum, konuşmasında tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutlarken, İstanbul için projelerini de paylaştı. Seçimler öncesi CHP ile DEM Parti arasındaki kirlig ittifakı sert şekilde eleştiren Kurum, şunları kaydetti:Meclis üyelerinin dağıtıldığı, başkanların pazarlık konusu edildiği bir ittifakla karşı karşıyayız. Burada işaret de Kandil'den gelmiştir. O yüzden adı, 'kent uzlaşısı' değil, 'Kandil uzlaşısıdır.' Bu ittifakı gizlemek adına da bir çaba içerisindeler ama milletimiz ayan beyan her şeyi görüyor. n Daha dün burada, Sancaktepe'de ne yaptıklarını gördük. Kurdukları Kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu ayan beyan itiraf etti. Bunlar Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşmak istemektedirler. Her gün pazarlıklar yapılmakta, meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır.31 Mart'ta Sancaktepe'de bu pazarlık masasını, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacağız. Biz İstanbul'u kimseye parçalatmayacağız, böldürmeyeceğiz.Ben bunların iş ahlakını biliyorum. Panoları çekerler, panoların üstüne boy boy resimleri yapıştırırlar ve zannedersiniz ki orada iş yapılıyor. Arkada çalışan yok, üreten yok, İstanbul için dertlenen yok. Maalesef İstanbul'un son 5 yılı bu anlayışla geçti. Kendi ikballeri için kaynakları bir bir harcadılar.İstanbul'da 1 Nisan'dan itibaren yükseliş dönemini başlatacağız. Samandıra kavşağı ile Kurtköy kavşağı arası TEM kuzey-güney yan yollarını ivedilikle yapacağız, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçesi TEM bağlantısını yaparak bölgedeki trafik yükünü azaltacağız. İlçedeki metro hattını tekrar ihale ederek hızlıca tamamlayacağız.Murat Kurum, dün ayrıca Bayrampaşa'daki millet bahçesinin açılışına katıldı. Kurum, millet bahçesinin yapıldığı alanın, Milli Görüş hareketinin lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve 200 arkadaşının hatıralarıyla dolu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:Bu muhteşem millet bahçemizin ismi 'Necmettin Erbakan Millet Bahçesi' olmuştur. Burası, hep birlikte kurdukları Gümüş Motor Fabrikası'nın, sonraki adıyla Pancar Motor Fabrikası'nın olduğu yerdir. Merhum hocamızın bu ülke için gösterdiği gayretlerin sembolü olan bu araziyi hep çok önemsedik. Hem Bayrampaşa halkının yeşil alan ihtiyacını gidermek için başkanımızla birlikte çok çaba sarf ettik.İstanbul için hedeflerimizi sayıyorum ama bir yandan da üzülüyorum. Çünkü bu hedefler, İstanbul'un 5 yıldır hasret kaldığı hedefler. Bunların gözü hep dışarıda oldu. İstanbul'u bir türlü gönüllerine alamadılar.Projelerimizi eleştiriyorlar. Onlara, bu mekanın asıl sahibi Erbakan Hoca'mızla cevap verelim: 'Bir insanda iman varsa evelallah imkan da vardır.' Bizde inanç, gayret, aşk, çalışma sevdası var. Cevabı size biz değil şahidimiz olan millet versin.Birileri gibi laf değil iş üretiyoruz. Biz, bir yandan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı'mızı hizmete alırken bir taraftan da Kazlıçeşme-Bayrampaşa- Gaziosmanpaşa-Kağıthane-Levent Metrosu'nun da yapımını hızlıca başlatacağız. Kağıthane-Bayrampaşa Tüneli'ni yapacağız. Eski cezaevi önündeki O-3 bağlantı yolunun üstünü kapatarak sizlere orada da muhteşem bir meydan kazandıracağız.CHP'nin bir eş genel başkanı var. O da bu aralar endişeden, telaştan bizi diline dolamış. Kendisinin siyaset sicili de geçmişi de sıfırlarla dolu. Bunlar, milletin hafızasını küçümsüyorlar halbuki bu millet hatırlar ki Özgür Özel, dün insanımızın inancına en büyük hakaretleri eden biridir. Demokrat gibi görünüp kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. İngiltere merkezli lobilerden direktif alanlar, bize tek bir söz bile söyleyemezler. Biz kaya gibiyiz, bu sözler bu kayadan alsa alsa toz alır.