Terzi dükkânı örgüt merkezi çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında ilginç detaylar ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında FETÖ militanlarının belli bir adreste toplandığı tespit edildi.Yapılan incelemede her toplanma çağrısının ise şifreli olarak bildirildiği belirlendi. Söz konusu adresin Bülent Duman'ın işlettiği ve üzerinde "terzi" tabelası olan dükkan olduğu ortaya çıktı.Örgüt üyelerinin olası incelemede "paça yaptırıyordum", "pantolon diktiriyordum" gibi gerekçeler sunmak için adrese giyim poşetleriyle girdiği belirlendi.Soruşturma kapsamında toplantılara yapılan çağrılar için de "Halı saha maçına gelin" parolasının kullanıldığı ortaya çıktı.Örgütün sadece bu adresten yurtiçinde 7 bin lira, yurtdışı için ise 85 dolar "kurban" parası aldığı, paranın toplandıktan sonra ise "kurban kesilmemesi" talimatı verilerek, toplanan paraların örgütten kopmaları önlemek amacıyla örgüte bağlı ve sözde "mağdur" ailelere dağıtımının sağlandığı belirlendi.Soruşturma kapsamında 47 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden N.D., ise itirafçı oldu.