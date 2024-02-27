Ankara’da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüphelilerin DEAŞ silahlı terör örgütünün 'Tevhid Dergisi' oldukları ve örgütün Ankara yapılanmasında yer alarak örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.