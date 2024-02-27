Haberler Gündem Haberleri Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!
Giriş Tarihi: 27.2.2024 08:39 Son Güncelleme: 27.2.2024 09:21

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüphelilerin DEAŞ silahlı terör örgütünün 'Tevhid Dergisi' oldukları ve örgütün Ankara yapılanmasında yer alarak örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!
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