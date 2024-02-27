Bakan Özhaseki A Haber’e konuştu: Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah izin verirse, işlerimiz düşündüğümüz gibi normal giderse, gelecek senenin başlarında, ortasına kadar Malatya'daki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız." dedi.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

Bugün mesaiye Malatya'da başladık. Dün Kahramanmaraş'taydık. Özellikle Malatya için söyleyecek olursak şu anda yıkılan evlerde hak sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı neredeyse 70 bin civarında. Biz de bu bölgelerde 50 binden fazla konutun yapımına başladık. İşler yoluna girdi devam ediyor. 10-11 bin kadar köy konutunu da bu bölgede planladığımız gibi yapmaya çalışıyor. Malatya özelinde bakıldığı zaman herhangi bir eksiğimiz kalmıyor. Allah nasip ederse sene sonuna kadar büyük çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. İnşallah buradaki köy evlerimizi de 2-3 ay içerisinde teslim ederiz..



Malatya'da 25 bin 302 köy evi hak sahiplerine teslim edilecek! Bakan Özhaseki A Haber'e konuştu | Video

Malatya'da 69 bin civarında konut hak sahipliğinin bulunduğunu ve gelecek süreçte bu sayının 70 bine ulaşacağını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Malatya'da başladığımız, ihale süreci devam eden konut sayımız 54 bin kadar oldu. Bunları en geç mayıs ayında başlayarak her ay birkaç bini teslim etmek üzere bir yıl içerisinde de teslim etmiş olacağız. Geriye 16 bin kadar eksiğimiz oluyor. Bunların 11 bini köy evi olarak önümüzde duruyor, kırsalda yapacağımız konutlar olarak duruyor. Orada da en büyük sıkıntımız bazı köyler fay hattı üstünde duruyor, yeni bir yere geçilmesi gerekiyor, yeni yerin tespiti bizim tarafımızdan sert zeminleri belirlemekle beraber vatandaşın, köylünün de 'evet biz buraya geçebiliriz' demesiyle ilgili olduğunu bildiğimiz için uzun bir süreç oluyor. 11 bin köy konutunun ihalesini çok kısa zamanda yaparız, onlar da bir yıl içerisinde bitmiş olur diye düşünüyoruz. Allah izin verirse, işlerimiz düşündüğümüz gibi normal giderse, gelecek senenin başlarında, ortasına kadar Malatya'daki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız. Onları teslim etmiş olacağız. Böylelikle konutlarından mahrum, uzakta kalan vatandaşlarımızın hepsi sağlam, güvenli, bu depremden daha şiddetli bir deprem gelse bile, inşallah gelmez, ama ola ki öyle bir şey olsa bile evlerinde huzurla oturabilecek, kendilerini kapılardan, pencerelerden asla dışarı atmayacaklar, kendilerini koruyacak bir alan içerisinde evde bekleyip depremin geçmesine beklemiş olacaklar. İnşallah kimsenin de burnu kanamayacak."

Bakan Özhaseki, öncelikle kent merkezindeki iş yerlerinin bulunduğu bölgede çalışmalara başladıklarını ve çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.