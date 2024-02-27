Haberler Gündem Haberleri Son dakika! MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz!
Giriş Tarihi: 27.2.2024 09:50 Son Güncelleme: 27.2.2024 10:05

Son dakika! MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz!

Güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde terör inlerini yerle bir etti. MİT'in Kamışlı'da yaptığı operasyonda terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, etkisiz hale getirdi. Teröristin, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirtildi.

Halit TURAN Halit TURAN
Son dakika! MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: YPG’nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonlarıyla terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkıştı.

Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, hainlerin inlerine bomba yağdırdı. MİT'in Kamışlı'ya düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'in etkisiz hale getirildiği açıklandı. Azadi Derik kod adlı Emine Seyid Ahmed, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısıydı. Eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmed MİT'in hedef listesinde yer alıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA