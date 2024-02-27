Son dakika! MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: YPG’nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonlarıyla terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkıştı.
Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, hainlerin inlerine bomba yağdırdı. MİT'in Kamışlı'ya düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'in etkisiz hale getirildiği açıklandı. Azadi Derik kod adlı Emine Seyid Ahmed, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısıydı. Eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmed MİT'in hedef listesinde yer alıyordu.