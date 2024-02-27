Video Haber MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video

27.02.2024 | 10:09

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

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