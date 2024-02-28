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Giriş Tarihi: 28.2.2024 09:04 Son Güncelleme: 28.2.2024 09:28

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

İstanbul'da faaliyet yürütülen FETÖ'nün gizli Gaybubet Evleri'nde kalan kişilerin yakalanması için 12 adrese baskın yapıldı. Aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan firarilerden bazılarının yakalanmamak için sahte kimlikler kullandıkları, geçmişte ikamet ettikleri ilçelerden ve adreslerden taşındıkları, başkaları adına olan adreslerde kaldıkları ve kullandıkları telefon hatlarını başka GSM hatlarına yönlendirdikleri tespit edildi.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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