İstanbul’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 GÖZALTI
İstanbul'da faaliyet yürütülen FETÖ'nün gizli Gaybubet Evleri'nde kalan kişilerin yakalanması için 12 adrese baskın yapıldı. Aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.