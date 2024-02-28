İstanbul’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Gözaltına alınan firarilerden bazılarının yakalanmamak için sahte kimlikler kullandıkları, geçmişte ikamet ettikleri ilçelerden ve adreslerden taşındıkları, başkaları adına olan adreslerde kaldıkları ve kullandıkları telefon hatlarını başka GSM hatlarına yönlendirdikleri tespit edildi.