Murat Kurum: Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak

"GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN NEFERLERİ ARTIK SAHAYA ÇIKMIŞTIR"

Kentsel dönüşüm sürecinin bir an önce başlaması gerektiğine dikkat çeken Kurum, sözlerine, "İstanbul bir deprem şehridir. Biz geçmişte depremlerden dolayı çok acı tecrübeler yaşamış, nice acı hatıralar biriktirmiş bir milletiz. Son bir asırda 133 bin canımızı depremlerde yitirdik. Tedbir alınmaz, ihmal edilirse, neler olacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz." şeklinde konuştu. Kurum, afetlere dirençli bir İstanbul inşa edeceklerini söyleyerek, sözlerine, "Bu güzel şehirde 39 ilçemiz var. 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Tam 1,5 milyon yuvamız şu anda sağlıksız durumda. 600 bin yuvamızın acilen, bir dakika

bile beklemeden dönüşmesi gerekiyor. Ama İstanbullular şunu çok iyi biliyor: Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır. Bizler; annelerimizin, yavrularımızın umutlarını asla boşa çıkarmayacağız; İstanbul'u el ele hep birlikte dönüştüreceğiz. Biz, İstanbul'umuzda bu gerçeği görerek, İstanbul'daki her bir hemşehrimize 'Afetlere Dirençli bir İstanbul' vaat ediyoruz. Risksiz İstanbul vaat ediyoruz." ifadeleri ile devam etti.

"5 BİN 833 LİRA TAKSİTLE VATANDAŞLARIMIZ DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRECEK"

İstanbul'un 39 ilçesinde toplamda 650 bin yeni konut inşa edeceklerini yineleyen Kurum, "Yeni güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. Yine bu konutlardan 100 binini; evi dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. 'Yarısı Büyükşehir'den' diyerek, evini KİPTAŞ'la dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği vereceğiz, 700 bin lira da kredi desteği vereceğiz." dedi.

Murat Kurum, riskli konutlarda oturanların, yeni evlerine nasıl kavuşacaklarını, "Vatandaşımızın ödemeleri konutun bitiş tarihinde başlayacak. İlk yıl faizsiz sabit taksitle, sadece 5 bin 833 lira taksitle, evin büyüklüğüne göre vatandaşlarımız dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Bununla da kalmayacağız, tam 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. İşte bu kampanyanın 15 Nisan'da başvurularını almaya başlayacağız. Ve İstanbullulara hızlı bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz." sözleriyle detaylandırdı.

Mevcut İBB Başkanının '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' açıklamasını hatırlatan Kurum, "CHP'li yönetim şunu söylüyor: '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' diyor. İstanbul deprem şehri, vatandaşımız huzursuz bir şekilde evinde oturuyor ve diyorlar ki konutların yapılmasına gerek yok. Ne yapacağız peki? Milletimiz riskli binalarda otursun biz de izleyelim mi yani? Belediyecilik bu mu yani? Onlar ne derse desin, biz milletten tarafa olacağız." diyerek, kentsel dönüşüm için kararlılıklarını vurguladı.