Video Haber Murat Kurum: "Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak" | Video
Murat Kurum:

Murat Kurum: "Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak" | Video

28.02.2024 | 12:17

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, Kartal'ın Uğur Mumcu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiği kentsel dönüşüm toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, geçmişte verilen sözlerin tamamını yerine getirdiklerini ve İstanbul'a gerçek belediyecilik vaat ettiklerini vurguladı. Mevcut yönetimin vaat ettiği konutları yapamadığını belirten Kurum, hiçbir sözlerinin askıda kalmayacağını ve gerçek belediyeciliği temsil ettiklerini ifade etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal'da Uğur Mumcu Mahallesi sakinleri ile kentsel dönüşüm toplantısında bir araya geldi. Kurum, mahalle sakinlerine hitaben sözlerine, "Biz bugün buraya alnımız açık geldik. Çünkü verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmiş olmanın özgüvenine sahibiz. Bizim mazimiz aydınlıktır. Geçmişte ortaya koyduğumuz başarılardır. İşimiz kimliğimiz, sözümüz senedimizdir." şeklinde başladı.

Mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm için vaat ettiği konutları yapamadığını hatırlatan Kurum, "Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak, hiçbir sözümüzü sümen altı yapmayacağız. Biz, İstanbul'a, İstanbullu kardeşlerimize, gerçek belediyecilik vaat ediyoruz. Mevcut CHP'li belediyenin yaptığı gibi aldatan ve aldanan bir belediyecilik yapmıyoruz. Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır." diyerek gerçek belediyecilik yapacaklarını söyledi.

Kurum, İstanbul'da 650 bin konut inşa etme hedeflerinin altını çizerek, "Vatandaşımızın ödemeleri konutun bitiş tarihinde başlayacak. İlk yıl faizsiz sabit taksitle, sadece 5 bin 833 lira taksitle, evin büyüklüğüne göre vatandaşlarımız dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Bununla da kalmayacağız, tam 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. Bu kampanyanın başvurularını 15 Nisan'da almaya başlayacağız." dedi

Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de emsal artışı oldu. Kartalda yaşayan vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını söyleyen Kurum, "İmar planlarını vatandaşımızın dönüşümünü sağlayabilmesi amacıyla; bugünkü yönetmeliklerden ve mevzuattan kaynaklı eksiklikleri giderecek yeni imar planını yaparak öncelikle başlayacağız." dedi.

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