SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı! Karanlık zihniyetin hortlamasına izin vermeyeceğiz

Erbakan ve bazı parti yöneticilerine siyaset yasağı konuldu. Türkiye, milletin oyuyla seçilmiş başörtülü milletvekilinin Meclis'ten nasıl kovulduğuna şahit oldu.

ERDOĞAN, OKUDUĞU ŞİİR NEDENİYLE HAPİS YATTI

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu şiir nedeniyle hapis yattı. Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nde kurduğu "Bu şarkı burada bitmez çünkü biz bir maraton koşucusuyuz "cümlesi ise artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ipuçlarını veriyordu.