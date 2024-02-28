Tütüncü: Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Manavgat Seçim Koordinasyon Merkezi önünde vatandaşlara seslendi. Miting havasında gerçekleşen Manavgat Buluşmasına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Süleyman Okudan ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Manavgatlılara seslenen Tütüncü, gün boyu ilçede devam eden ziyaretlerde kendisini sevgiyle bağrına basan Manavgatlı hemşehrilerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Manavgat Seçim Koordinasyon Merkezi önündeki yoğun kalabalığı işaret ederek, "Maşallah, maşallah, maşallah. Her meydandaki bu coşku Antalya'nın 31 Mart Zaferini müjdeliyor. Bu heyecan sandıklara en güzel şekilde yansıyacak. 31 Mart'ta hem Antalya'da hem de Manavgat'ta altın çağ başlayacak" dedi.

BİZ HİZMET İÇİN VARIZ

"Bizim en büyük gücümüz, en büyük enerjimiz sizsiniz." diyerek, sözlerine devam eden Tütüncü, "İşte! biz bu sizden aldığımız güçle, bize verilen her bir oyu helal ettirmek için 15 yıl Kepez'de gece gündüz çalıştık. Antalya'mız içinde 19 ilçemiz içinde gece gündüz çalışacağız. Kepez'de geceyi, gündüze kattık, çözülmez denilen her bir sorunu çözdük. Yeni nesil belediyecilik uygulamaları ile sadece Antalya'da değil, bütün Türkiye'de belediyelerin dikkatini çeken, bütün belediyelerin örnek aldığı uygulamalarla takip edilen bir belediyeyi ortaya çıkardık. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Bizde Kepez'deki bu hizmetleri Antalya ve 19 ilçesine götürelim diyerek yola çıktık. Biz bugüne kadar hemşehrilerimize ne söz verdiksek, rabbim bizi hiç mahcup etmedi. Biz yapamayacağımız işlerin sözünü asla vermedik. Bugüne kadar ne söz verirsek onları yapan bir kadro var, ekiplerimiz var. Antalya bunu biliyor. Antalya bilir gerçek belediyecilik bizim işimizdir, bizim işimizdir. "diye konuştu.

TRAFİK VE ULAŞIM PROJELERİ

"Bugün alt yapı sorunları ile anılan bir Manavgat var. Halan imar ve mülkiyet sorunları ile analına bir Manavgat var. " diyerek, ilçenin sorunlarını sıralayan Tütüncü, "Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Bir büyükşehir belediyesinin birinci vazifesi nedir biliyor musunuz? Alt yapıdır. Biz 31 Mart'ta Manavgat'ın sandıklarını çiçeklerle donatalım. Bakın nasıl hizmetler geliyor Manavgat'a… Manavgat Antalya'nın en kıymetli turizm destinasyonu… Side'miz dünya markası, otellerimiz verilen hizmetler dünyanın hiçbirinde verilmiyor. Denizimiz, kumsallarımız, plajlarımız bir dünya markası… Mavi bayraklı Akdeniz'imiz Manavgat'ın denizi bugün arıtmanın yetersizliği sebebiyle ciddi bir tehlike yaşıyor. Yarın mavi bayrağı kaybedersek bir kirlenme yaşarsak, o zaman Manavgat turizm değerinden çok büyük değerler kaybetmez mi? Bir büyükşehir belediyesi bunu düşünmez mi? Ama düşünmüyorlar. Biz Manavgat'ta öncelikle alt yapı problemlerini çözeceğiz ve ardından da trafik gibi birçok problemi çözeceğiz. Onlar sorunlar üretir, AK Parti, Hakan Tütüncü, Süleyman Okudan ve ekibi problemleri ortadan kaldırır. Şimdi biz Antalya'ya kaybolan yıllarını geri vereceğiz. " dedi.

MANAVGAT'A MÜJDELER OLSUN

Tütüncü, Antalya ile Manavgat arasında, ilçe merkezinde ve turizm bölgesindeki trafik ve ulaşımla sorunları için çok özel projeler hazırladıklarını da sözlerine ekledi. Bir vatandaşın; " Manavgat yıllardır doğal gaz bekliyor." sözleri üzerine Tütüncü, "Antalya'da doğalgazı ilk kullanan ilçe neresiydi biliyor musunuz? Kepez'di… Kepez ilk doğal gazını 2010 yılında kullandı. 14 yıl önce Kepez'e doğalgazı getirmiş, şuanda 180 bin konut ve iş yerinde doğalgaz tesisatını çekmiş bir belediye başkanı olarak karşınızda bu kardeşiniz.. Biz göreve geldiğimizde müjdeler olsun. Doğalgaz buraya da gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin elinin değdiği her yer bizim dönemimizde cennetten bir köşe haline gelecek. Sizler hizmetlerinde eserlerin en güzeline layıksınız." diye konuştu.