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Giriş Tarihi: 1.3.2024 18:27 Son Güncelleme: 1.3.2024 18:59

"Jest bekliyoruz" diyen Özgür Özel'e Meral Akşener'den bomba yanıt: Midem bulanıyor

CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan polemiklere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik zehir zemberek sözler geldi. Akşener, Özgür Özel'in daha önce İYİ Parti'yi kast ederek kullandığı "Jest bekliyoruz" sözlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık" ifadelerini kullandı.

Jest bekliyoruz diyen Özgür Özel’e Meral Akşener’den bomba yanıt: Midem bulanıyor

2023'teki Genel Seçimler'de ittifak ortağı olan 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ise adeta kanlı bıçaklı giren İYİ Parti ve CHP'de karşılıklı restleşmeler sürüyor.

AKŞENER'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti'ye yönelik "Jest bekliyoruz" sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den zehir zemberek karşılık geldi.



İYİ Parti lideri Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Akşener, vatandaşlarla da sohbet edip, fotoğraf çekindi.

AKŞENER: MİDEM BULANIYOR ARTIK

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de belediye başkan adaylığı konusunda 'İYİ Parti'den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi: "Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik."

İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi.

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"Jest bekliyoruz" diyen Özgür Özel'e Meral Akşener'den bomba yanıt: Midem bulanıyor
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