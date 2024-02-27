Haberler Gündem Haberleri Meral Akşener'den CHP seçmeninin sorusuna çarpıcı yanıt: DEM'e teşekkür bize küfrediyorsunuz!
Giriş Tarihi: 27.2.2024 18:35 Son Güncelleme: 27.2.2024 18:41

Meral Akşener'den CHP seçmeninin sorusuna çarpıcı yanıt: DEM'e teşekkür bize küfrediyorsunuz!

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 'hür ve müstakil' söylemiyle ayrı aday çıkararak giren İYİ Parti'ye yönelik CHP'nin 'baskıcı' politikası sürerken, Meral Akşener'in CHP'li bir seçmenle yaşadığı tartışma da sosyal medyada gündem oldu. Akşener, "CHP'yi neden desteklemiyorsunuz?" şeklindeki bir soruya, "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Sizin için mi parti kurduk? Oy vermeyin" yanıtını verdi.

Meral Akşener’den CHP seçmeninin sorusuna çarpıcı yanıt: DEM’e teşekkür bize küfrediyorsunuz!

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile işbirliği güdüyor. CHP diğer yandan da 14-28 Mayıs seçimlerinde bir arada olduğu ve 'hür-müstakil' söyleminde bulunan partilere yönelik dolaylı olarak siyasi zorbalık politikası izliyor.

Teröristbaşı Mustafa Karasu'nun Kandil'den çizdiği rota sonrası işbirliği sürecini hızlandıran CHP ve DEM, Esenyurt'ta 'ortak aday' olarak Ahmet Özer'i aday gösterdi. Skandal Kürdistan çıkışlarıyla bilinen Ahmet Özer'in 'Türklük' ve 'Terörle Mücadele' karşıtı söylemleri de dikkat çekiyor.

CHP, DEM ile güttüğü kirli işbirliğine eş güdümlü olarak 14-28 Mayıs seçimlerinde 'ittifak' kurduğu ve seçimden sonra kavgaya tutuştuğu partilere yönelik de baskıcı bir 'oy' siyaseti izliyor.

AKŞENER: DEM'E TEŞEKKÜR, BİZE KÜFÜR

Bunun son örneği ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, CHP'li bir seçmenle girdiği tartışmada görüldü. Akşener'e, "CHP'yi neden desteklemiyorsunuz?" şeklinde sorular yöneltildi.

Akşener ise bu soruya İstanbul'daki kirli pazarlığı hatırlatırcasına, "DEM'e teşekkür edip, bize küfrediyorsunuz. Sizin için mi parti kurduk? Oy vermeyin" yanıtını verdi.

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Meral Akşener'den CHP seçmeninin sorusuna çarpıcı yanıt: DEM'e teşekkür bize küfrediyorsunuz!
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