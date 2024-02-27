Meral Akşener’den CHP seçmeninin sorusuna çarpıcı yanıt: DEM’e teşekkür bize küfrediyorsunuz!

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile işbirliği güdüyor. CHP diğer yandan da 14-28 Mayıs seçimlerinde bir arada olduğu ve 'hür-müstakil' söyleminde bulunan partilere yönelik dolaylı olarak siyasi zorbalık politikası izliyor.
Teröristbaşı Mustafa Karasu'nun Kandil'den çizdiği rota sonrası işbirliği sürecini hızlandıran CHP ve DEM, Esenyurt'ta 'ortak aday' olarak Ahmet Özer'i aday gösterdi. Skandal Kürdistan çıkışlarıyla bilinen Ahmet Özer'in 'Türklük' ve 'Terörle Mücadele' karşıtı söylemleri de dikkat çekiyor.
AKŞENER: DEM'E TEŞEKKÜR, BİZE KÜFÜR
Bunun son örneği ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, CHP'li bir seçmenle girdiği tartışmada görüldü. Akşener'e, "CHP'yi neden desteklemiyorsunuz?" şeklinde sorular yöneltildi.
Akşener ise bu soruya İstanbul'daki kirli pazarlığı hatırlatırcasına, "DEM'e teşekkür edip, bize küfrediyorsunuz. Sizin için mi parti kurduk? Oy vermeyin" yanıtını verdi.
CHP SEÇMENİ AKŞENER'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI— Sabah (@sabah) February 27, 2024
"Sizin için mi parti kurduk? Oy vermeyin kardeşim"
"DEM'e teşekkür edip, bize küfrediyorsunuz"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında vatandaşın sorduğu "CHP'yi neden desteklemiyorsunuz?" sorusuna tepki verdi. pic.twitter.com/MHWLQ87l8G