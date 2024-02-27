Meral Akşener’den CHP seçmeninin sorusuna çarpıcı yanıt: DEM’e teşekkür bize küfrediyorsunuz!

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile işbirliği güdüyor. CHP diğer yandan da 14-28 Mayıs seçimlerinde bir arada olduğu ve 'hür-müstakil' söyleminde bulunan partilere yönelik dolaylı olarak siyasi zorbalık politikası izliyor.