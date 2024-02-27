CHP DEM’lenmeye devam ediyor! İzmit’te Kandil uzlaşısı devrede: Adaylarını çektiler!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK'nın siyasi uzatışı DEM Parti arasındaki ittifak iyice gün yüzüne çıktı. Adaylık pazarlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eş başkan adayı çıkartarak vites yükselten DEM, Kandil'den gelen talimat sonrası geri adım attı. Üstü kapalı bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na destek veren DEM ile CHP arasında kent uzlaşısı altında ittifak çalışmaları hızlandı.