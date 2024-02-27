Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
12:11
CHP DEM’lenmeye devam ediyor! İzmit’te Kandil uzlaşısı devrede: Adaylarını çektiler!
CHP'de yerel seçim krizi bir türlü çözülemedi. Kandil'den gelen talimat üzerine CHP ve DEM Parti, kent uzlaşısı bahanesiyle birleşti. Özgür Özel'in 'Görüşmeler açık ve şeffaf olacak' dediği kirli ittifak ile CHP İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde DEM Parti'nin adayını destekledi. İzmit'te ise DEM Parti CHP'nin Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i desteklediğini açıkladı. DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan'ın sözleri Kandil uzlaşısını bir kez daha kanıtladı: Muhalefete kaybettirmek istemiyoruz!