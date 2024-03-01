Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ezgi Apartmanı davasında flaş gelişme: 2 sanık hakkında kırmızı bülten talebi
Giriş Tarihi: 1.3.2024 21:36 Son Güncelleme: 1.3.2024 21:56

SON DAKİKA | Ezgi Apartmanı davasında flaş gelişme: 2 sanık hakkında kırmızı bülten talebi

Son dakika haberi... "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişiye mezar olan 10 katlı Ezgi Apartmanı davasında cumhuriyet savcısı iki sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
SON DAKİKA | Ezgi Apartmanı davasında flaş gelişme: 2 sanık hakkında kırmızı bülten talebi

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yerle bir olan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın görüşülmesine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İkisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı davada Kervan Pastanesi'nin sahipleri olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firari, fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı ise tutuklu yargılanıyor. Apartmanı yapan müteahhit Yakup Aktaş hakkında ise adli kontrol kararı bulunuyor.

APARTMANIN KOLONUNU KESENLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN İSTEMİ

Dosya kapsamında iddianamesini açıklayan cumhuriyet savcısı, Ezgi Apartmanı'nın zemininde bulunan Kervan Pastanesi'nde kolon kestikleri iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu.

SANIKLARIN AVUKATI ERSAN ŞEN

4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada mağdur ailelerin avukatlığını Rezan Epözdemir yaparken sanıkların avukatlığını ise Ersan Şen yapıyor. Davanın son duruşmasında hazır bulunan sanıklar ile müştekiler dinlendi. Zaman zaman taraflar arasında çok sert atışmalar yaşandığı duruşmaya ara verildi. Kolon kestiği iddia edilen kaçak sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen'e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki gösterdi. Duruşmada müşteki avukatları sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

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SON DAKİKA | Ezgi Apartmanı davasında flaş gelişme: 2 sanık hakkında kırmızı bülten talebi
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