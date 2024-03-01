SON DAKİKA | Ezgi Apartmanı davasında flaş gelişme: 2 sanık hakkında kırmızı bülten talebi

İkisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı davada Kervan Pastanesi'nin sahipleri olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firari, fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı ise tutuklu yargılanıyor. Apartmanı yapan müteahhit Yakup Aktaş hakkında ise adli kontrol kararı bulunuyor.