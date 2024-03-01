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Giriş Tarihi: 1.3.2024 20:52 Son Güncelleme: 1.3.2024 21:34

SON DAKİKA | Türkiye'den İsrail'in katliam politikasına sert tepki: Son vermek zorundadır

Son dakika haberi: Türkiye'den İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım politikasına çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, sistematik ve bilinçli katliama son verilmesinin zorunluluk olduğunu açıkladı. Bakanlık, İsrail Hükümeti'nin er ya da geç adalet karşısında hesap vereceklerine inandıklarını söyledi.

AA
SON DAKİKA | Türkiye’den İsrail’in katliam politikasına sert tepki: Son vermek zorundadır

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki geldi. Bakanlık, "İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, "İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklama ile dünyaya mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir ahlakı, adabı ve hukuku vardır. Ana kucağındaki yavruları açlığa ve susuzluğa mahkum eden, hastaneleri, kiliseleri, camileri, okulları, üniversiteleri, mülteci kamplarını, ambulansları bombalayan dün olduğu gibi gıda yardımı almak için sırada bekleyen sivilleri kalleşçe, onursuzca hedef alan bir barbarlıktan bahsediyorum." dedi.

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SON DAKİKA | Türkiye'den İsrail'in katliam politikasına sert tepki: Son vermek zorundadır
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