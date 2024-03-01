SON DAKİKA | Türkiye’den İsrail’in katliam politikasına sert tepki: Son vermek zorundadır

BAŞKAN ERDOĞAN: SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklama ile dünyaya mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir ahlakı, adabı ve hukuku vardır. Ana kucağındaki yavruları açlığa ve susuzluğa mahkum eden, hastaneleri, kiliseleri, camileri, okulları, üniversiteleri, mülteci kamplarını, ambulansları bombalayan dün olduğu gibi gıda yardımı almak için sırada bekleyen sivilleri kalleşçe, onursuzca hedef alan bir barbarlıktan bahsediyorum." dedi.