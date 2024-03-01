İsrail hükümet sözcüsü sivil katliamını doğruladı! Öldürülen siviller için skandal sözler

"Kan iftirası. Bu zavallı insanlar izdihamda ezildikleri ve bazı durumlarda dışarı çıkmaya çalışırken Gazzeli kamyon şoförleri tarafından ezildikleri için öldürüldüler. Ama devam edin, İsrail'i suçlayın."

İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, Gazze'nin kuzeyindeki katliam ile ilgili İsrail ordusunun aç sivillere ateş açtığını kabul etti.