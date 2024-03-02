Başkan Erdoğan ile ziyaret ettiği hasta arasında gülümseten diyalog: Senin istediğin bu olsun, işimiz bu

"FİNİKE YOLUNA TÜNEL İSTERİM"

Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu bir hasta, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayarak, "Seni de gördüm ya dünya benim oldu. Çok istiyordum görmeyi. Mitinge gelemedim. Ama 'Bir isteğin var mı?' diye sakın sorma. Yoksa Finike yoluna tünel isterim." dedi.

Başkan Erdoğan ile ziyaret ettiği hasta arasında gülümseten diyalog

Başkan Erdoğan da hastaya, "Senin istediğin bu olsun. Bizim işimiz bu." yanıtını verdi.

1300'E YAKIN AMELİYAT GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan'ın farklı ameliyatlar geçiren bir başka hastayı ziyaretinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesinde açılışından bu yana 1300'e yakın ameliyat, 135 bin acil ve poliklinik muayenesi gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Koca, "Önümüzdeki ay TUS nedeniyle asistan alımı olacak, 21 eğitim kliniği tamamlandı, dolayısıyla bu 21 alana da asistan hekimleri vermiş olacağız." bilgisini de paylaştı.