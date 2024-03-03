Başkan Erdoğan ile ziyaret ettiği hasta arasında gülümseten diyalog

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışını yaptığı Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyaret, hastalar ile Başkan Erdoğan arasında samimi diyaloglara sahne oldu. Başkan Erdoğan bir hastanın "Finike yoluna tünel isterim" sözüne "Senin istediğin bu olsun. Bizim işimiz bu." yanıtını verdi.