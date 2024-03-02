Turgut Altınok'tan gerçek anket vurgusu: "Öndeyiz" diyerek masadaki son anket sonucunu açıkladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, bir televizyon programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınok, masadaki son anketler sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Gerçek anketlere ve sokak anketlerine vurgu yapan Altınok, önde olduklarını kaydetti.
"CHP'LİYİM AMA SANA OY VERECEĞİM" DİYEN VATANDAŞLARIMIZ VAR
"Ben her gün sokaklardayım" diyen Altınok, "Bugün de sabahtan başladık uçağa gelene kadar Ankara'nın sokaklarında, toplantılardaydık. Sokak anketi Ankara'da Altınok diyor." ifadelerini kullandı. Altınok, "Bütün oylar hiçbir adayın cebinde değil, çantada keklik değil. Sokakta 'CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyen bir sürü vatandaşımız' var." şeklinde konuştu.
"80 KM METRO YAPACAĞIZ"
Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mesele şu, vatandaşa söz veriyorsanız, verdiyseniz bu sözü yerine getireceksiniz yoksa da çıkıp özür dileyeceksiniz. İşin ahlakı budur. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıya 'Size 5 yılda 58 km metro yapacağım' diye söz vermişti. 5 yılın sonunda Ankara'nın 5 cm metrosu yok. Toplam 80 km metro yapacağız"
"YARDIM BÜTÇESİNİ YÜZDE 4'TEN YÜZDE 10'A ÇIKARACAĞIZ"
Sosyal yardımlarla ilgili de değerlendirme bulunan Altınok "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yüzde 4'ü yardımlara gidiyor. Daha önce yüzde 8'di. Daha azını veriyor ama daha çok veriyor gibi reklam yapıyor. Yardımların aslında reklamı yapılmaz ayıptır kimse yardım yapmıyor, vatandaşın parasını vatandaşa vereceksiniz. Biz bunu yüzde 10'a çıkaracağız. Doğalgaz desteği şu an 500 TL 3 ay veriyor Büyükşehir Belediyesi onu 1000 TL'ye çıkartıp 3 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Suyu yüzde 50 ucuzlatacağız" dedi.