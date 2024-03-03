AKINCI’dan güdümlü füzeyle tam isabet

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230 ile dün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'ndan ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.