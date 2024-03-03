Dünyanın tüm vicdanlı insanları ‘hemen ateşkes’ diye haykırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde 'Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu'nda lider eşleri ve katılımcılara hitap etti. Emine Erdoğan, Suriye, Irak, Yemen, Sudan, Filistin ve daha birçok çatışma bölgesinden acı feryatlar yükseldiğinin altını çizerek "Dünyanın tüm vicdanlı insanları yekpare sesle 'Hemen ateşkes, hemen barış' diye haykırıyor.Gazze'de sözün tükendiği noktadayız. Söylenebilecek son sözü Filistinli kız çocuğu Hind Recep, çapraz ateş altındayken 'Lütfen beni kurtarın' sözleriyle söylemişti. Ne onu ne ailesini ne de canı pahasına ona yardıma koşan sağlık ekiplerini kurtarabildik. Barış umudunu canlı tutmak zorundayız. Barışa inanan cesur insanlar güçlerini birleştirdiğinde, girilen şiddet sarmalını kıracağımıza, barış ve huzurlu düzeni güç birliğiyle elde edeceğimize inanıyorum. Kadınların olmadığı bir barış süreci başarıyla sonuçlanamaz.Uluslararası hukuk ve adalet sistemini ruhundan kopararak yazılı birkaç ifadeye indirgemeye çalışanlara boyun eğmeyeceğiz. Çocukların ölüme terk edilmediği adil bir dünya diliyorum" diye konuştu. Emine Erdoğan ve lider eşleri daha sonra aynı fuaye alanında bulunan Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almış ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da lider eşlerini "Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk" programında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "Anadolu'nun kültürel zenginliğine bir kez daha tanıklık ettik" dedi.ANTALYA Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu'nda folklor gösterisi düzenledi. Ukraynalı ve Kırım Tatarı çocuklar Çanakkale türküsünü okudu. SABAH'a konuşan folklor ekibindeki Kırım Türk'ü Selim "Emine Erdoğan sayesinde savaşın ortasından Türkiye'ye getirildik. Emine Hanım bize manevi annelik yapıyor. Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz.Eskişehir'de okula gidiyoruz" dedi. 16 yaşındaki Remziye de "2 yıldır barışın hâkim olduğu huzurlu ülke Türkiye'deyiz. Bize yardımlarını esirgemeyen ve sevgi kanatları altına alan Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.