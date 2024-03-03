İstanbul, ehliyetsiz ellerde çile çekiyor

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Sultangazi ve Küçükçekmece'de mitingler düzenledi. Kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap eden Kurum, konuşmalarında İstanbul için projelerini sıralarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da sert eleştirilerde bulundu. İstanbul'un 5 yılının CHP'li İBB yönetimi tarafından heba edildiğini vurgulayan Kurum, şunları söyledi:Bu aziz şehir vefası olmayanların elinde çile çekiyor. İstanbul'umuz ehliyetsiz ellerde maalesef artık eserden, hizmetten yana yoksun, üzgün, kırgın. İnşallah yine o eser siyasetini, hizmet siyasetini biz getireceğiz. Kimseyi, İstanbul'u yaşanmaz hale getirenlerin insafına terk etmeyeceğiz.(İmamoğlu'na) Bunlar, ablam dediği o Meral Akşener'i şimdi görseler yolunu değiştirirler. Hani ablandı senin, sarılıyordunuz? Ne oldu? İşine gelmedi çünkü bunların bir derdi yok. Bunların derdi kendi gelecekleri, kendi gelecekleri için yapmayacakları hiçbir iş yok.İş bilmez İBB Başkanı utanmadan sıkılmadan ne diyor? ''Ben metro fatihiyim.' diyor. 230 km metro sözü verdin, 8 km metro yaptın. Sen olsan olsan CHP'yi bölen fatih olursun. CHP'yi parçalayan, o yol yürüdüğün arkadaşlarını hançerleyen adam olursun. Sen olsan olsan reklam belediyeciliğinin fatihi olursun. Sen Fatih'i ağzına bile alma.Mevcut İBB Başkanı'nın siyasi kibri artık aklının önüne geçmiş. Rakip arıyor, 'Rakibim şu, rakibim bu' diyor. Senin rakibin İstanbul'a olan ilgisizliğin, senin rakibin beceriksizliğin, senin rakibin kendinsin. Sen bir kendine şöyle aynaya dön bak, aynada görürsün. Seçimlerden sonra süresiz tatile gidecek.(CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözlerine) Özgür efendi, sen kimsin ki 650 bin gencimizin ve ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun. Özgür efendi 31 Mart akşamı eş genel başkanlığı bırakacak. Gazze konusunda en son konuşacak olanlar, İsrail'e tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar sıraya girmişler ve koro halinde bize saldırıyor. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı, Kur'an kurslarımızı Orta Çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor.GÖREVE gelir gelmez Vezneciler-Sultangazi- Arnavutköy Raylı Sistem Hattı ile Alibeyköy- Gazi Mahallesi-Küçükköy Tramvay Hattı'nı Sultangazi ilçesine kazandıracağız. Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını devreye sokacağız. Mescidiselam Tramvay Hattı'nı Habipler'e kadar uzatacak, otopark, katlı kavşak, spor merkezleri her mahalleye kreşler inşa edeceğiz.MURAT Kurum, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni de ziyaret etti. CHP'li İBB yönetiminin Küçükçekmece esnafını mağdur ettiğini belirten Kurum, "Biz, sürekli esnafımızla birlikte olduk ve hep birlikte artık İstanbul'un hizmete kavuşacağı günleri sayıyoruz" dedi. İBB yönetiminin 5 yıl boyunca gençlerin geleceği için hiç bir adım atmadığını da vurgulayan Murat Kurum, gençler için müjdeleri olduğunu söyledi. Kurum, "Sultangazi'mizin gençleri için Yunus Emre Mahallemize devasa bir gençlik ve spor merkezin, yine gençlerimiz için İlk İşyerim Ofislerimizi inşa edeceğiz" diye konuştu.