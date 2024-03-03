Kaan, dünyayı büyülemeye devam ediyor: ‘Türkiye tarih yazdı’

Türk hava savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşunun üzerinden iki hafta geçmesine rağmen dünya medyasında haber olmaya devam ediyor. ABD'nin köklü savunma sanayii dergilerinden Popular Mechanics, KAAN'ı F-35 ve F-22 ile kıyasladığı bir analize imza attı.Sebastien Roblin imzalı analizde "Türklerin ilk savaş uçağı ilk uçuşuyla tarih yazdı. Ankara'nın yeni 'Titan'ı göklere çıktı" ifadelerini kullandı. Modern ve beşinci bir nesil uçak inşa etmenin zorluklarının altını çizen Roblin, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ordu geliştirme planında KAAN'ın kritik bir rol oynadığını vurguladı.Analizde "KAAN, genel olarak ABD'nin F-22A Raptor (Yırtıcı Kuş) hayalet savaş uçağına benziyor. Alüminyum burun ve titanyum merkez gövdeye sahip olan uçağın yüzeyleri, Türk şirketlerinin başlangıçta F-35 jetleri için ürettiği karbonlarla kaplı. KAAN seri üretime geçtikten sonra 2070'e kadar kullanımda olacak. Türkiye, tıpkı Güney Kore'nin KF-21 Boramae savaş uçağına planladığı gibi yapay zekâ da ekleyecek" denildi.