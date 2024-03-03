Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı yarın! Masada hangi konular var?

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine yarın toplanıyor. Milyonları ilgilendiren konuların ele alınacağı Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunacak.
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı: Masada hangi konular var?
A Haber Muhabiri Merve Pekmez Kabine Toplantısı öncesi son gelişmeleri aktardı.
İşte Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek konular:
İÇ VE DIŞ SİYASET GÜNDEMDE
Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.
31 MART SEÇİMLERİ
31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.
FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE
Ekonomideki yol haritasına Kabine Toplantısı'nda masada olacak.
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takviminde toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Elbette Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecektir.
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİVİL KATLİAMI
Dış politikada ana gündem elbette Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.
F-16 MESELESİ
F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.