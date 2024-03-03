Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı: Masada hangi konular var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine yarın toplanıyor. Milyonların gözü Kabine Toplantısı ve sonrasında Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Peki Kabine'de hangi konular ele alınacak? Ekonomideki yol haritası, terörle mücadele, 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvim de gündemdeki konular arasında. İşte detaylar...
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