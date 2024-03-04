ABD’li komutan Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’yi ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre Michael Erik Kurilla Ürdün, Mısır, İsrail ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD ile Koalisyon güçlerinin bulunduğu üsleri ziyaret etti.

26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında CENTCOM bölgesinde gerçekleşen ziyaret kapsamında Kurilla'nın, terör örgütünün kontrolündeki kuzey Suriye'nin Derik ilçesine bağlı Rimelan bölgesinde bulunan ABD ve Koalisyon üssünün yanı sıra sözde kuzey Suriye özerk yönetimi yetkilileri ve DEAŞ'yı ailelerin tutulduğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret ettiği kaydedildi. CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla ziyaretlerine ilişkin şunları dile getirdi: "Bu, CENTCOM bölgesine 27. seyahatimdi ve bu gezilerin her biri, güvenlik zorlukları ve fırsatlarının yanı sıra telefonla veya video telekonferans yoluyla elde edilemeyen benzersiz bakış açıları hakkında daha derin bir anlayış kazanmamı sağladı.

Bunlar CENTCOM bölgesinde zorlu zamanlar ve bunları çözmek için Hizmet üyelerimizin profesyonelliğine, bağlılığına ve yeterliliğine olduğu kadar ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne de güveniyoruz."