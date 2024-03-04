ABD'den PKK/YPG/SDG'ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var | Video

Türkiye, gerek sınır içinde gerekse sınır dışında bebek katili PKK'yı yok etmek için gece gündüz operasyonlar yaparken sözde müttefik ABD, yine hainlerin sırtını sıvazlıyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle teröristleri silahlandıran ABD, üst düzey komutanlarını da bölgeye göndermekten çekinmiyor. CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, yine SDG üslerini ziyaret edip teröristlerle temas kurarken ABD'den de yazılı bir açıklama geldi. Kurilla'nın SDG'nin yetkilileri ile bir araya geldiği belirtilirken görüşmede nelerin konuşulduğu ise açıklanmadı.