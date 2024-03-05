Başkan Erdoğan’dan Sivas’ta önemli açıklamalar

AK Parti'nin yerel seçimler kapsamındaki mitingleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Sivaslılar, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Birlikte yol yürümekten iftihar ettiğim Sivas'ta sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçireceğiz. Sivas'lı Nuri Demirağ'ın maruz kaldıklarına bir daha kimse maruz kalmayacak.

Her alanda, vatandaşlarımızı yatırımıyla, üretimiyle destekleyerek, ülkemizi kesintisiz büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza güvenmekten geçtiğine inanıyoruz. Binlerce yıllık tarihimiz boyunca, ne zaman bu inancı kalbimizde yaşatsak bu cihana hükmettik.

Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve soyal fay hatları üzerinden yaratılan kavgaların nelere mal olduğunu çok iyi biliyoruz.

Şu anda alanda 75 bin kişi var. İşte Sivas bu.