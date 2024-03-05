Başkan Erdoğan'dan Sivas mitinginde önemli açıklamalar | Video
AK Parti'nin yerel seçimler kapsamındaki mitingleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta coşkulu kalabalığa hitap etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bedelli askerlik yapan biz oy vermesin' ifadelerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Varsın CHP'nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin. Varsın CHP'nin genel başkanı bunları yaparken, bölücü örgütün uzantısı ile DEM'lenmekten geri durmasın. 85 milyonun tamamın başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz." ifadelerini kullandı.
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