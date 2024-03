Kurum’dan İmamoğlu’na: Değer bilmez, had bilmez CHP’li adaya 31 Mart’ta ev kadınları gereken cevabı sandıkta verecek

"ONLARI EV KADINLARIMIZ SÜRESİZ TATİLE GÖNDERECEK"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "Bu ülke bugün bu durumdaysa kadınlarımız sayesinde, eli öpülesi annelerimiz sayesinde oldu. Biz her zaman kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Ben bu süreçte kadınlarımızın bizim yanımızda olduğunu her zaman ifade ettim. Her zaman onların fikrine, görüşüne değer vereceğimizi söyledim. İşte bundan rahatsızlar. Bu bir kadın hareketi olacak dedim, hamdolsun kadınlarımızla annelerimizle hep birlikte yol yürüyoruz. Bundan rahatsızlar, çünkü 31 Mart gecesi süresiz tatile gidecekler. Onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek." şeklinde konuştu.