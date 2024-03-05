Kurum’dan İmamoğlu’na: Değer bilmez, had bilmez CHP’li adaya 31 Mart’ta ev kadınları gereken cevabı sandıkta verecek

"İSTANBUL'UMUZUN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN SİZLERLE EL ELE VERECEĞİZ"

İstanbul için, odağına sadece İstanbul'u alarak çalışacağını söyledi Murat Kurum, aksi halde İstanbul'un yaşanmaz hale geleceğinin altını çizdi. Kurum, şöyle konuştu: "Şimdi 'Sadece İstanbul' diyoruz. İstanbul'umuza odaklanacağız. İstanbul'umuzun sorunlarını çözmek için sizlerle el ele vereceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Eğer bu makus tarihi değiştirmek istiyorsak eğer biz bu çalışmaları, bu hayalleri gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü eğer bu tedbirleri almazsak İstanbul artık yaşanamaz bir hale gelecek. İstanbul'daki trafik çilesi daha da büyüyerek artacak. İstanbul'daki deprem endişesi her geçen gün artacak. O yüzden biz sizlerle el ele verip bundan önce nasıl yaptıysak yine eser diyeceğiz. Yine hizmet diyeceğiz yine 'Gerçek Belediyeciliği' birlikte yapacağız. Beykoz'un güzel asil kadınlarıyla birlikte yapacağız. İstanbul'umuzla birlikte yapacağız."

"YAVRULARINIZA EVİNİZDEKİ GİBİ GÜVENLİ VE HİJYENİK BİR ORTAM TESİS EDECEĞİZ"

Çocuklara yönelik projelerini de anlatan Murat Kurum, "Bugün okullarımızda sizlerin gerek hijyen gerek güvenlik konusunda endişelerinizin, sıkıntılarınızın olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gönlünüz rahat olsun. Okullarımızın güvenliğini ve temizliğini de İBB olarak biz üstleneceğiz. Yavrularınıza tıpkı evinizdeki gibi güvenli ve hijyenik bir ortam tesis edeceğiz. Sizin bu endişelerinizi, kaygılarınızı tamamen gidereceğiz. Çocuklarımızı çok daha sağlıklı bir ortamda hep birlikte geleceğe hazırlayacağız." dedi. Çocukların daha konforlu bir şehirde, dertsiz, endişesiz bir İstanbul'da yetişmesi için çalışacaklarını söyleyen Kurum, "1 Nisan'dan itibaren de sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Milli ve manevi değerlerimizi önceleyen aile dostu bir belediyecilik anlayışıyla her anınızda hep yanınızda olacağız." diye konuştu.

"İSTANBUL AŞIKLARINI HAYAL ETTİKLERİ O AZİZ İSTANBUL'A KAVUŞTURACAĞIZ"

0-6 yaş arası çocuğu olan anne ve babaların ücretsiz seyahat edeceği müjdesini veren Kurum, çocuklara ve ailelere yönelik projelerini, "İlköğretim çağındaki yavrularımız, toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Annelerimizi iş sahibi yapacağız, gençlerimize yeni işyerleri, paylaşımlı ofisler kazandıracağız. Öğrencilerimize eğitim destekleri, sermaye destekleri vereceğiz. Hülasa, Büyük İstanbul Ailesi'nin bir evladı olarak; bu ailenin birliğini, varlığını, gücünü korumak için canla başla çalışacağız. Tüm İstanbul aşıklarını hayal ettikleri o aziz İstanbul'a kavuşturacağız." diye sıraladı.

"YA MİLLETİN KAYNAKLARINI ÇARÇUR EDENLERİ YA DA İSTANBUL'A 365 MİLYAR TL YATIRIM YAPANLARI SEÇECEĞİZ"

İstanbul'un duygusuz ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğinin, 5 yılının ziyan olduğunun altını çizen Kurum, "Önümüzde İstanbul'u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. Aslında seçim yapmak vatandaşımız için çok kolay olacak. Çünkü bir tarafta; İSMEK'i yok ederek İstanbul'un kadınlarına ihanet edenler var. Diğer tarafta kadınlarımızı el üstünde tutan, İstanbul'un geleceğinde söz sahibi yapmak için seferber olanlar var. Bir tarafta vaatleriyle umut tüccarlığı yapıp gençlerimizin umutlarını tüketenler var; diğer tarafta 'Gençlerin İstanbul'u' hedefi için koşanlar var. Bu seçimde; ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 365 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beykoz'un marka değerine değer katmak, İSMEK ve BEYSEM gibi kuruluşları artırmak için çalışacaklarını söyleyen Murat Kurum, konuşmasını "31 Mart akşamına kadar durmayacağız. Milletimizin her anında hep yanında olacağız." diyerek tamamladı.

Programda Murat Kurum'a, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da eşlik etti.