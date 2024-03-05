SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Başkan Erdoğan ve Abbas, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her kanın hesabını hukuk ve mahşer-i vicdan önünde verecektir.

Kalıcı barışın tek yolu 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesisidir.

(UNRWA) İsrail'in yalan ve iftira ile Ajans'ı itibarsız hale getirmeye yönelik propagandalarına prim verilmemeli, mevcudiyetine halel getirilmemelidir.

'Sözde yerleşimciler' adı verilen, aslında Filistinlilere ait topraklara çöken, çalan gaspçıların eylemleri çözümün önündeki en büyük engellerden biridir.

İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadığı takdirde Orta Doğu'da barışın hakim olamayacağı artık iyice anlaşılmıştır

Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır

Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz