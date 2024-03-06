İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" yalanı çürüdü! Kabaktepe A Haber'de açıkladı: Ödemelerde 1 kuruş dahi kesilme yok

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'e konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" iddiasına da değinen Kabaktepe, ödemelerde herhangi bir eksilme olmadığını hatta oransal olarak artış olduğunu söyledi.

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Engelleniyoruz algı balonu ile iki şey söylüyorlar. Biri bütçe gerçekleşmelerinde şu an itibarı ile AK Parti döneminde vergiler ve İller Bankasından gelen pay yüzde 70'lerde iken CHP döneminde yüzde 80-90'lara çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil Türkiye'deki tüm belediyeler her birinin bir kuruşu dahil kesilmeden aylık ödemeleri, vergi payları ve İller Bankası payları ödenmiştir. Orantısal olarak da bizim dönemimize göre yüzde 15 daha fazla pay almıştır. Ankara'dan gelen paydan bir kuruş eksik yoktur. Bu artışın temel nedeni de öz kaynak üretmede İBB'nin başarısızlığından kaynaklanıyor."