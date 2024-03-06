AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den A Haber'de önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" iddiasının gerçek olmadığını söyleyen Kabaktepe, "İBB dahil tüm belediyelerin bütçesi bir kuruş dahi kesilmeden eksiksiz olarak ödendi" dedi.
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