AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den A Haber'de önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" iddiasının gerçek olmadığını söyleyen Kabaktepe, "İBB dahil tüm belediyelerin bütçesi bir kuruş dahi kesilmeden eksiksiz olarak ödendi" dedi.