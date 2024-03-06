Kürdistan hayali kuran DEM Partili isim CHP listesinde! Skandal ifadeler...

Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA ve SİHA'lardan rahatsız olan DEM Partili Abdulcebar Barış, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi adayı yapıldı.

Abdulcebar Barış'ın sosyal medyaya düşen açıklamaları şöyle:

"Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil."

DEM PARTİ 31 MECLİS ÜYESİ ADAYIYLA CHP LİSTELERİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.

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DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı: