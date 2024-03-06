Kürdistan hayali kuran DEM Partili isim CHP listesinde! Skandal ifadeler...

Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA ve SİHA'lardan rahatsız olan DEM Partili Abdulcebar Barış, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi adayı yapıldı.
Abdulcebar Barış'ın sosyal medyaya düşen açıklamaları şöyle:
"Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil."
DEM PARTİ 31 MECLİS ÜYESİ ADAYIYLA CHP LİSTELERİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK
DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.
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DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:
SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)
BEYOĞLU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1 SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
11 SIRA – Elif Yıldırım
TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
15. SIRA - Musa Avyüzen
16 SIRA - Dilek Ateş
EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel
9. SIRA – Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)
ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun
13. SIRA – Hüseyin Kazan
ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış
ESENYURT'TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – Osman Yalçın
7. SIRA – Yıldız Serinyel
9. SIRA – Orhan Yeler
13. SIRA – Memet Tel
16. SIRA – Elvan Uçar Kordu
19. SIRA – Menduh Kaplan
20. SIRA – Murat Turğut
22. SIRA – Güven Yılmaz
24. SIRA – Kenan Özyolcu
KARTAL'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – Sinan Kılıç
13. SIRA – Cemalettin Yüksel
SARIYER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – İsmail Çarboğa
22. SIRA – Mehmet Tel
MALTEPE'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
5. SIRA – Suat Karaoğlan
22. SIRA – Şükrü Akçadağ