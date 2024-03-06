Kürdistan hayali kuran DEM Partili isim CHP listesinde! Skandal ifadeler... | Video
CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyeliği aday listesine 2. sıradan giren DEM Partili Abdulcebar Barış’ın, PKK terör örgütüne yakın söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Abdulcebar Barış’ın, “Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bu ülke İHA’larla, SİHA’larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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