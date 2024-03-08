İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere müjde: 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz

Denizcilik alanıyla alakalı, teknoloji alanıyla alakalı, tarım alanıyla alakalı ve o alanda çok daha iyi yetişsin istiyoruz. Aslında buradaki en önemli şey ne biliyor musunuz? Siz bir taraftan eğitim alıyorsunuz, bir taraftan da bu eğitimi pratikte uyguluyorsunuz. Bence kazandığınız en büyük kazanç bu. Asıl olan bu teknoparklarda aldığınız eğitim ve pratikte uygulayabilmeniz. Hayata erken adapte olacağınız, sanayiyle, ticaretle insanlarla, şehirle iç içe olacağınız bir anlayış." diye konuştu.

"100 BİN GENCİMİZE 100 BİN TL SERMAYE DESTEĞİ VERECEĞİZ"

1 Nisan'da gençler için atacakları adımları sıralayan Murat Kurum, kendi işini kurmak isteyenlere destek vereceklerini yineledi. İBB'nin maddi-manevi gençlerin yanında olacağını ifade eden Kurum, "Paylaşımlı ofisin birine gittim, orada bir gencimiz garanti hizmetleriyle alakalı bir yazılım yapmış. Hani evimizde garanti kartları, belgeleri var ya; onları saklıyorsunuz, bir sistemde işletmeciyle müşteri arasında yazılımda bu garanti belgeleri bir yerde duruyor. Size süresi bittiği zaman hatırlatıyor, işletmeciye hatırlatıyor. Böyle bir yazılım yapmış ve 15 milyon TL de yatırım almış. Bu yazılım da 150 milyon liralık bir şirkete dönüşmüş. Bugün binanın yapımı kaç lira? 90 milyon liralık bir binanın bütçesi çıktı. O yazılımı yaparak, birçok altyapıyı çıkarmış oldu. İstanbul Teknopark'ta gittiğimizde gördük, bugüne kadar 5 milyar liralık yatırım almışlar. 5 milyar yani, daha da almaya devam ediyor. Eminim ki burada da milyarlar düzeyinde yatırımlar alınmaya başlanmıştır, alınacaktır. Daha da fazlası alınacaktır." dedi.