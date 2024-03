İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere müjde: 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz

Murat Kurum, gençlerle birlikte karar aldıkları bu mekanizmaya örnek olarak, iklim mevzuatını işaret etti, şöyle konuştu: "İklim elçileri, bilmiyorum duydunuz mu? İTÜ'de de İklim Merkezi'miz var. İklim değişikliğiyle mücadele etmek adına bakanlık dönemimizde böyle bir grup oluşturduk. 208 üniversitemizden gelen iklim elçileriyle bu meclisi oluşturduk. Orada kararlar aldık, o kararları da kanunlaştırdık. Yönetmelikle zorunlu hale geldi. Sadece bir pencereden hayata bakamayız, bugün yaşadığımız dünyada hava da, su da, güneş de önemli. Yeni teknolojiler de önemli ama en önemlisi bu dünyada huzurlu bir şekilde yaşayabilmek. İklim değişikliği öyle bir hale geliyor ki, bu alanda da muhakkak sizlerle çalışmamız lazım. İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte artık belki birçok şehir, birçok dünya ülkesi yaşanamaz hale gelmek durumunda. Dünya sıcaklığı bugün 1.5 santigrat derece arttı. Eğer biz tedbir almazsak, siz son nesil olarak tedbir alacaksınız. Yaşanamaz bir hale gelecek. Aslında yaptığımız icatların da çok kıymeti kalmayacak. Çünkü düşünsenize, gençliğinizi, çocukluğunuzu geçirdiğiniz, hatıralarımızı geçirdiğiniz, eviniz, memleketiniz sular altında kalabilir. Veya oradaki ortalama hava sıcaklığı o kadar çok artar ki, yaşanamaz bir yer haline gelir. Böyle bir toplantıda dünyanın her yerinden gelen iklim elçileriyle olan bir toplantıda şunu söylediler; 'Siz siyasetçiler artık çok konuşmayın, bizim geleceğimizle ilgili tedbir alın.' Bir gencimizin bir çıkışıyla karşılaştık orada, bütün ülke başkanları var, herkese söylediler biz de orada bakan olarak yer almıştık. Dolayısıyla bu tedbirleri almak zorundayız. Yaşayabileceğimiz bir dünya için iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için de her adımı atmalıyız. Buradaki her bir teknolojiyi geliştirirken de yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmalıyız. Havamızı, suyumuzu daha temiz hale getirmeyi düşünmeliyiz. Bunu öngörerek hareket etmek durumundayız."