İşte kaza sırasındaki arkadaşlarının ifadeleri! Kaza sonrası şüpheli sürücü T.C.: “Hayatım bitti” demiş!

Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yaşananlar herkesi üzdü. Kazayı yapan 16 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırdığı belirlenen Yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi. Yaralı birinin kayıp cep telefonun ortaya çıkmasından sonra, kazayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olayın ardından harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla çalışma başlattı.

Başlatılan çalışmalarda olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, olay gecesi Eylem Tok'un oğluyla olan 9 arkadaşının ifadesini aldı. Ortaya çıkan detaylara göre, olay akşamı T.C., 9 arkadaşıyla iki araçla seyir halindeydi. T.C.'nin aracında 3 arkadaşı yer alıyordu. Diğer araçta ise 6 arkadaşı bulunuyordu.

İŞTE İFADELERİ

Polis olay gecesinde iki araçta yer alan T.C.'nni 9 arkadaşının ifadesini aldı. T.C.'nin aracında bulunan 3 arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifadeler: "Seyir halindeyken C.T. bir aracı sollamaya çıktı onu geçmiş önümüzde bir viraj vardı ancak T.C. viraja hızlı bir şekilde girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. T.C. bir anda aracın direksiyonunun sola doğru kırdı. Ancak araç kaymaya başladı. ATV tarzı araçlara çarptı."

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ KAZA SONRASI "HAYATIM BİTTİ" DEMİŞ

Olayın tanıklarından bir diğer arkadaşı ise "Yoldan geçen araçlar yardım etmek için durdu. Bu sırada biri 112'yi aradı. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti 'Hayatım bitti' diyordu." dedi.

"ANNESİNİ ARADI"

İfadelere göre, T.C. olaydan sonra hemen annesi ve iş yeri şoförünü aradı. Olay yerine gelen anne ve bir çalışanı, T.C. ile birlikte 2 arkadaşı da arabaya alarak olay yerinden ayrıldı. Eylem Tok'un arabasına binen T.C.'nin arkadaşlarından biri o geceyi şöyle anlattı:" Eylem Tok oğlunu beni ve bir arkadaşımızı araca bindirdi. Siteye götürdüler. Bu sırada yaralılardan birinin cep telefonunun arkadaşımızda kaldığını fark ettik." dedi

TELEFONU GÜVENLİĞE BIRAKMAK İSTEDİ

İddiaya göre yaralı Tahsin Arslan'ın kayıp o cep telefonu önce sitenin güvenliğine bırakılmak istendi. Ancak daha sonra o telefonu Eylem Tok'un almak istediği iddia edildi. Eylem Tok da yaptığı açıklamada telefonu almadığını ileri sürdü. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Yazar Eylem Tok ile Doktor Bülent Cihantimur'un aile şoförü, kayıp telefonu Eyüpsultan Asayiş Büro'ya teslim etti.

ARKADAŞLARI GÖRÜNTELERDE YER ALDI

Olay sonrası ifadesi alınan T.C.'nin 9 arkadaşının da yer aldığı güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürdürülüyor.