Video Haber Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER

Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER

08.03.2024 | 20:44

İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kazayı yapan 16 yaşındaki oğul T.C.'nin yanında bulunan 9 arkadaşının ifadeleri alındı. İfadeleri alınan T.C.’nin arkadaşları o gece yaşananları anlattı. T.C.’nin aracında yer alan bir arkadaşı verdiği ifadesinde, “T.C., virajı hızla döndüğünde ATV’leri çarptı. Kaza  yapan ‘T.C.hayatım bitti’ dedi bize. Sonra annesi ve şoförünü aradı. Annesi gelip bizi aldı. O sırada bir arakdaşımızda yaralının telefonu kalmıştı güvenliğe bıraktık” dediği öne sürüldü. Olay sonrası ifadesi alınan T.C.'nin 9 arkadaşının da yer aldığı güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürdürülüyor.

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