Metro ve Metrobüs duraklarında izdiham! Murat Kurum paylaştı: Her şeye vakitleri var, İstanbul’a yok

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Metro ve metrobüs duraklarının bağlantı noktalarından olan Gayrettepe-Zincirlikuyu'da oluşan yoğunlu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Durağa ulaşabilmek için güçlükle yürüyen merdivenlere ilerleyen vatandaşların görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu.

"BU ÇAĞA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da yaşanan izdihama tepki gösterdi. Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "İstanbul bunu hak etmiyor. İstanbullu her gün bu çileyi, bu derdi, bu krizi yaşamak zorunda değil. Her şeye vakitleri var, İstanbul'a yok. Bu çağa yakışmayan görüntüleri 1 Nisan'dan itibaren bir daha yaşamayacaksınız. Sözümüz söz!" dedi.

YİNE METROBÜS KAZASI

Bugün öğle saatlerinde ise Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralanmıştı. Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarpmıştı.

İstanbul'da metro arızası! Vatandaş tünellerden yürüdü | Video

METRO SEFERLERİ DURDURULMUŞTU

Geçtiğimiz gün de Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdurulmuştu. Seferler otobüslerle yapılmaya başlanırken tünellerde kalan çok sayıda kişi yürümek zorunda kalmıştı.