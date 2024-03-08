Haberler Gündem Haberleri Metro ve Metrobüs duraklarında izdiham! Murat Kurum paylaştı: Her şeye vakitleri var, İstanbul’a yok
Giriş Tarihi: 8.3.2024 22:32 Son Güncelleme: 8.3.2024 22:41

Metro ve Metrobüs duraklarında izdiham! Murat Kurum paylaştı: Her şeye vakitleri var, İstanbul’a yok

İstanbul'da son 5 yılda sıklıkla yaşanan metro ve metrobüs duraklarındaki insan seli görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Gayrettepe-Zincirlikuyu bağlantı noktasında durağa ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar isyan etti. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum da o görüntülere ilişkin "İstanbul bunu hak etmiyor. Her şeye vakitleri var, İstanbul’a yok." açıklamasında bulundu.

Metro ve Metrobüs duraklarında izdiham! Murat Kurum paylaştı: Her şeye vakitleri var, İstanbul’a yok

CHP'li İBB yönetiminin ihmali nedeniyle sıklıkla meydana gelen toplu ulaşım araçlarındaki arızalar vatandaşları bıktırdı. İstanbul'da akşam saatlerinde yine Metro ve Metrobüs duraklarında izdiham yaşandı.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Metro ve metrobüs duraklarının bağlantı noktalarından olan Gayrettepe-Zincirlikuyu'da oluşan yoğunlu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Durağa ulaşabilmek için güçlükle yürüyen merdivenlere ilerleyen vatandaşların görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu.

"BU ÇAĞA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da yaşanan izdihama tepki gösterdi. Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "İstanbul bunu hak etmiyor. İstanbullu her gün bu çileyi, bu derdi, bu krizi yaşamak zorunda değil. Her şeye vakitleri var, İstanbul'a yok. Bu çağa yakışmayan görüntüleri 1 Nisan'dan itibaren bir daha yaşamayacaksınız. Sözümüz söz!" dedi.

YİNE METROBÜS KAZASI

Bugün öğle saatlerinde ise Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralanmıştı. Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarpmıştı.

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METRO SEFERLERİ DURDURULMUŞTU

Geçtiğimiz gün de Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdurulmuştu. Seferler otobüslerle yapılmaya başlanırken tünellerde kalan çok sayıda kişi yürümek zorunda kalmıştı.

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Metro ve Metrobüs duraklarında izdiham! Murat Kurum paylaştı: Her şeye vakitleri var, İstanbul’a yok
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