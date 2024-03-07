Video Haber İstanbul'da metro arızası! Vatandaş tünellerden yürüdü | Video
İstanbul'da metro arızası! Vatandaş tünellerden yürüdü | Video

İstanbul'da metro arızası! Vatandaş tünellerden yürüdü | Video

07.03.2024 | 09:11

Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu. Seferler otobüslerle yapılmaya başlanırken tünellerde kalan çok sayıda kişi yürümek zorunda kaldı. Seferlerin otobüsle sağlandığı duraklarda yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.

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