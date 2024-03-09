Cemil Tugay’dan Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu’na tepki: Dünden beri içim acıyor...

DOST BİLDİĞİMİZ BAZI İNSANLAR İNANILMAZ HADSİZCE CÜMLELER KURUYORLAR

Konuşmasında "Dost bildiğimiz bazı insanlar inanılmaz hadsizce cümleler kuruyorlar" diyen Tugay, "Yapmasınlar bunu. Pir Sultan Abdal'ın hikayesini bilirsiniz. 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor, bizi dostun attığı gül yaralıyor. Bunu kabul etmiyorum, buna itirazım var. Buradan AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlarımız bu halde iken, ülke bu halde iken, her şeyin sebebi bu adamlar iken bunlara prim veren herkese gerçekten çok şaşırıyorum, çok üzülüyorum. Bunu yapmayın, bunu yapmamalılar" diye konuştu. Tugay'ın sözleri karşısında mevcut Başkan Tunç Soyer'in nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.