Cemil Tugay’dan Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu’na tepki: Dünden beri içim acıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa'da hayata geçirilen yaşam merkezinin açılışında seçim otobüsünün üstüne çıkıp İmamoğlu'na destek konuşması yapan Soyer, CHP İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ı kızdırdı.
Dün Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen Tugay Soyer'e yüklendi. Konuşmasında isim vermeden Soyer'i eleştiren Tugay: "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir gün bir dakika bile yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.
TUGAY'A KARŞI TAVIR ALDI
CHP Genel Merkezi yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı açıkladı. 29 Ocak'taki MYK öncesi yeniden aday gösterilmeyeceği kendisine tebliğ edilen Soyer büyük hayal kırıklığı yaşadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine teklif ettiği görevi kabul etmeyen Soyer aradan geçen 1 ayı aşkın süre içinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'la hiçbir ortamda bir araya gelmemeye özen gösterdi. Tugay'la birlikte fotoğraf vermeyen Soyer geçtiğimiz günlerde Haluk Levent Konseri ile hizmete açılan Üçkuyular Narlıdere Metro Hattı açılışına da Tugay'ı davet etmedi.
İMAMOĞLUNA DESTEK İÇİN İSTANBUL'A GİTTİ
Aynı Soyer önceki gün Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek üzere İstanbul'a gitti. İstanbul Büyükşehir tarafından Gaziosmanpaşa'da hayata geçirilen yaşam merkezinin açılışında seçim otobüsünün üstüne çıkıp İmamoğlu'na destek konuşması yapan Soyer CHP İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ı kızdırdı.
DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR
Dün Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen Tugay Soyer'e yüklendi. Konuşmasında isim vermeden Soyer'i eleştiren Tugay, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir gün bir dakika bile yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.
DOST BİLDİĞİMİZ BAZI İNSANLAR İNANILMAZ HADSİZCE CÜMLELER KURUYORLAR
Konuşmasında "Dost bildiğimiz bazı insanlar inanılmaz hadsizce cümleler kuruyorlar" diyen Tugay, "Yapmasınlar bunu. Pir Sultan Abdal'ın hikayesini bilirsiniz. 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor, bizi dostun attığı gül yaralıyor. Bunu kabul etmiyorum, buna itirazım var. Buradan AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlarımız bu halde iken, ülke bu halde iken, her şeyin sebebi bu adamlar iken bunlara prim veren herkese gerçekten çok şaşırıyorum, çok üzülüyorum. Bunu yapmayın, bunu yapmamalılar" diye konuştu. Tugay'ın sözleri karşısında mevcut Başkan Tunç Soyer'in nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.