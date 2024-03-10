SON DAKİKA | Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılışında konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

5 yıl bitti İBB kaç metro yaptı? Yalandan başka bildiği bir şey yok. Rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı metro hatlarına, bizim eserlerimize sahip çıkıyor. 31 Mart akşamı bunlara gerekli cevabı vereceğiz. Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım.

Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Belediyeciliktir. Günlük 1 milyon yolcu kapasiteli metro hattının devreye girmesiyle İstanbulluların hayatı daha da kolaylaşacak. Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Metro hattımızın önümüzdeki 25 yıllık süreçte ekonomimize 6 milyar doların üzerinde kazanç sağlayacağı hesaplanıyor.

İstanbul adanmışlık gerektirir. Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak kayağa git. İstanbul'u sel almış o nerede?