Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılışında konuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda en ufak hizmet yapmadığı vurgulayan Başkan Erdoğan, "İstanbul adanmışlık gerektirir. Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez." dedi.
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