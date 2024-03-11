Haberler Gündem Haberleri CHP mitinginde Seçer ve Başarır'ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu
Giriş Tarihi: 11.3.2024 14:31 Son Güncelleme: 11.3.2024 15:03

CHP mitinginde Seçer ve Başarır'ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu

CHP’nin Mersin Anamur İlçesinde düzenlediği mitingde olaylar çıktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır seçimde desteklediği Anamur Belediye Başkan adayı Durmuş Deniz'in mitingine katıldı. Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tarafları olduğu öğrenilen grup tarafından önce protesto edildi daha sonra yumurta yağmuruna tutuldu.

Bekir COŞKUN
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP mitinginde Seçer ve Başarır’ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu

Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde sık sık karşı karşıya gelen CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu kez de Anamur'da karşı karşıya geldi.

Daha önce yine Mezitli'de Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmış, Ali Mahir Başarır'ın desteklediği kişi seçimlere aday olarak katılmıştı. Ali Mahir Başarır, Anamur'da yine kendisine yakın adayı listeye yazdırmış, Vahap Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmıştı.

10 Mart'ta Anamur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge katılan Mahir Başarır ile Seçer tarafları arasında önce sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre Seçer'in tarafları otobüsün üstünde bulunan Başarır'ı yumurta yağmuruna tuttu.

CHP mitinginde Seçer ve Başarır'ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu | Video

Bunun üzerine iki grup kavga etmeye başladı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga büyümeden önledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP mitinginde Seçer ve Başarır'ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA